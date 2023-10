F1 | GP Qatar, Sprint Race: Max Verstappen è campione del mondo!

GP Qatar – Max Verstappen ha conquistato il terzo titolo mondiale consecutivo. Il pilota olandese, oggi secondo al traguardo, entra nella storia eguagliando leggende come Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost, Jackie Stewart, Nelson Piquet e Jack Brabham

La Sprint Race di oggi è stata condizionata da ben tre Safety Car ed è stata vinta dal rookie della McLaren, Oscar Piastri. Secondo Max Verstappen davanti all’altra McLaren di Lando Norris.

Quarta e quinta posizione per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Ottava posizione per la Williams di Alex Albon, con l’Aston Martin di Fernando Alonso e l’Alpine di Pierre Gasly a chiudere la TOP 10.

Ritiri per Liam Lawson che ha causato la prima SC per un fuori pista, Logan Sargeant protagonista di un fuori pista ed infine la terza SC è stata esposta per l’incidente causato da Esteban Ocon che ha coinvolto Sergio Perez e Nico Hulkenberg.