DIRETTA F1 | GP Qatar 2023: Live Sprint Race [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento della Sprint Race del Gran Premio del Qatar! A partire dalle 19:30, inizieremo la diretta della gara con giri e punteggio ridotti che potrebbe coronare Max Verstappen, campione del mondo per la terza volta consecutiva. Al pilota della Red Bull infatti, sono necessari solo tre punti in classifica.

Davanti a tutti scatterà la McLaren del rookie Oscar Piastri, seguita dal compagno di squadra, Lando Norris. Terza posizione per Max Verstappen, accanto alla Mercedes di George Russell. Dalla terza fila, partiranno Carlos Sainz e Charles Leclerc, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg e alla Red Bull di Sergio Perez. A chiudere la TOP 10, Fernando Alonso ed Esteban Ocon.

DIRETTA SPRINT RACE GP QATAR A PARTIRE DALLE 19:30