F1 | GP Olanda, Norris mette all’angolo Verstappen: vittoria di forza clamorosa a Zandvoort [RISULTATI]

F1 GP Olanda – Prova di forza clamorosa di Lando Norris al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo l’ennesima partenza non ideale dalla pole position, l’inglese è riuscito a sfruttare al massimo il potenziale di una superba MCL38, ottenendo la sua seconda vittoria stagionale dopo quella di Miami. Un risultato importante, conquistato con 20″ di vantaggio sulla Red Bull di Max Verstappen, che proietta la scuderia inglese verso nuove prospettive per il prosieguo di questa stagione. Grazie alle ultime novità introdotte proprio a Zandvoort, la McLaren si è garantita un pacchetto di base nettamente superiore rispetto alla concorrenza, un aspetto che costringerà gli avversari a recuperare terreno già nelle prossime gare del campionato.

Norris non lascia scampo a Verstappen in Olanda

Stupisce, ovviamente, il distacco accumulato da Verstappen: il tre volte campione del mondo, dopo essersi portato al comando della corsa al termine del primo giro, non è mai riuscito a tenere il ritmo del rivale, faticando non solo in termini di passo ma anche nella gestione dei pneumatici. Una situazione inedita che ha evidenziato le difficoltà del pacchetto RB20 in questa fase centrale del campionato. Sul podio uno stoico Charles Leclerc: il monegasco, autore di una domenica di gara perfetta, ha vinto il duello ravvicinato con Oscar Piastri (4°), regalando alla Ferrari un podio che, dopo le qualifiche di ieri, sembrava insperato. Una bella iniezione di fiducia in vista del prossimo weekend di gara in casa, a Monza.

Ferrari sugli scudi con Leclerc e Sainz a Zandvoort

Carlos Sainz ha conquistato la quinta posizione, grazie a una rimonta notevole dopo l’eliminazione in Q2 di ieri, seguito da Sergio Perez, George Russell (vittima di una strategia poco efficace della Mercedes con due soste rispetto all’unica adottata dai top team) e Lewis Hamilton. A completare la top ten, l’Alpine di Pierre Gasly e l’Aston Martin di Fernando Alonso, bravi a beffare sul finale la Haas di un sempre consistente Nico Hulkenberg. Nella classifica del mondiale Piloti, Norris recupera otto punti su Verstappen, mentre nella classifica Costruttori si registra un ulteriore avvicinamento della McLaren alla Red Bull. Una sfida sempre più incerta che animerà il prosieguo di questo campionato. Appuntamento tra sette giorni a Monza per il Gran Premio d’Italia.

RACE CLASSIFICATION (LAP 72/72) Look at that winning margin! 👀 Norris also scooped an extra point for the fastest lap! ⏱️#F1 #DutchGP pic.twitter.com/XR9790lhk8 — Formula 1 (@F1) August 25, 2024