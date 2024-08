F1 | Red Bull, Verstappen: “Le abbiamo provate tutte, ma non siamo stati abbastanza veloci”

Nessun poker di successi consecutivo per Max Verstappen nella gara di casa di Zandvoort. L’olandese non è riuscito ad ampliare il numero di vittorie nel Gran Premio d’Olanda, dovendosi accontentare della seconda posizione alle spalle dell’imprendibile McLaren di Lando Norris. Eppure la gara per il campione del mondo in carica si era messa in discesa, sfruttando nel migliore dei modi la partenza che lo aveva visto superare la MCL38 numero 4. Ma la leadership è durata fino al giro 18, quando Norris è riuscito a superare la Red Bull RB20 dell’olandese.

Da quel momento Verstappen non è riuscito a tenere il passo dell’inglese, chiudendo la gara ad oltre 20 secondi dalla McLaren. L’appuntamento di Zandvoort ha di fatto certificato la superiorità della squadra di Woking rispetto alla concorrenza, con Verstappen che ha visto ridurre a 70 i punti di vantaggio su Norris nel Mondiale piloti.

“Si cerca sempre di fare meglio, siamo partiti bene e le abbiamo provate tutte – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – Oggi in pista era evidente come non fossimo abbastanza veloci per cui ho pensato ad arrivare secondo”.

Verstappen continuando la propria analisi ha aggiunto: “Ero fiducioso, perché siamo sempre partiti bene e lo avevamo fatto anche in questa circostanza. Poi ho cercato di fare la mia gara, potevo arrivare al massimo in seconda posizione”.