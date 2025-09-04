F1 GP Monza | Antonelli: “Dall’anno scorso è successo di tutto. Devo restare concentrato”

Kimi Antonelli vuole riscattarsi nel Gran Premio d’Italia, laddove tutto è iniziato lo scorso anno, quando l’ufficialità del suo arrivo in Formula 1 in Mercedes si concretizzò. In quel weekend, il bolognese prese parte anche alla prima sessione di prove libere, andando però a sbattere alla Parabolica. Un incidente che sicuramente lo aiutò nel suo percorso di nella massima categoria. Oggi, dopo l’incidente con Leclerc a Zandvoort, il nostro giovane pilota vuole assolutamente trovare un risultato positivo per proseguire al meglio l’ultima parte della stagione, e farlo nella gara di casa sarebbe l’ideale.

“Da Monza 2024 a oggi sono successe molte cose, con momenti positivi e altri meno – ha detto Kimi. Questo però è un weekend particolare: qui per me è iniziato tutto con l’annuncio della Mercedes e, in generale, credo che il percorso finora sia andato bene. Come potrà andare stavolta? È difficile dirlo, perché le macchine si stanno avvicinando sempre di più. Monza è diversa da Montreal, c’è meno carico, ma ci sono delle similitudini nella prima parte del giro. Speriamo di tornare a quei risultati, anche perché qui torniamo alla vecchia sospensione”.

“Rispetto a Imola, oggi l’approccio è diverso: so cosa fare e come muovermi per dare il cento per cento. Anche se i risultati non sono arrivati di recente, bisogna restare concentrati e curare ogni dettaglio”.