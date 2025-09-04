F1 | GP Italia 2025: Live Conferenza Stampa

Diretta Conferenza Stampa F1 Monza – Buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con l’Autodromo di Monza dove, a partire dalle 14:30, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio d’Italia. Nella prima parte, saranno presenti: Franco Colapinto, Fernando Alonso e Kimi Antonelli; successivamente la parola passa a: Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Carlos Sainz.

Diretta Conferenza Stampa F1 Monza dalle 14:30

15:23 Grazie per averci seguito! Buona serata!

15:22 Hamilton: “Aiutare Leclerc? Se io avessi l’occasione di aiutare Charles per andare in pole, lo farei”

15:20 Hamilton: “Stiamo iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel e mi sono detto che è inutile stressarsi sul domani mettendo ombra sul presente. La prima parte di stagione è passata velocemente, c’è ancora una lunga strada da percorrere e non voglio perdermi i momenti speciali come ieri. Ora avrò l’opportunità come ha avuto Michael (Schumacher, ndr) di correre qui con questi colori”

15:14 Hamilton: “Sono rimasto scioccato per la penalità, se guardate il rapporto degli steward ho alzato il piede ma non abbastanza per loro. Senza voler dire di più, ricevere penalità e punti sia decisamente severo. Questo weekend sarà una sfida perché già siamo tutti vicini e con una penalità sarà ancora più difficile ma sono motivato a rimontare. L’approccio che abbiamo avuto è stato perfetto, uno dei nostri weekend più forti fino a domenica che è stata deludente. Per me è insolito, non commetto tanti errori come quello in gara ma il team è rimasto molto ottimista. Il team mi dà uno straordinario supporto, ti alzano il morale e nei giorni successivi abbiamo analizzato cos’è successo. La scalata di marce aveva un problema che mi ha portato al bloccaggio, non è stato un errore di distrazione”

15:11 Hamilton: “Ho ancora tanto affetto per Niki. Sono entrato in Ferrari perché sono sempre stato un grande fan del team e ho sempre visto la reazione del pubblico. Volevo provare cosa volesse dire viverlo in prima persona. Questo weekend sarà fantastico perché essere qui a celebrare Niki è molto bello, la sua eredità continua a vivere”

15:09 Sainz: “Pista che amo molto e tutti i tifosi la rendono migliore. Non ci piace passare troppo tempo nelle curve complesse che richiedono sforzo nel bilanciamento ma pensiamo di fare un buon tempo nei rettilinei e nelle curve strette. La macchina è interessante, sto scoprendo tante cose, mi sto divertendo e questo approccio mi sta rendendo completo come pilota”

15:06 Tsunoda: “Sono entrato a stagione in corso, le cose non sono semplici. Ho garantito il mio impegno massimo e sapevo dalle ultime gare che mi stavo avvicinando, era una questione di mettere tutto insieme. Negli ultimi anni qui ho avuto guai ma la pista mi piace molto, impegnativa in termini di fiducia. Bello gareggiare qui rispetto ad altre piste. Provo ad andare oltre le aspettative, continuando a lavorare come sto facendo, non penso di dover cambiare molto, da quando è arrivato Laurent (Mekies, ndr) i risultati non sono negativi”

15:04 Hamilton: “Ieri a Milano è stata un’esperienza unica, tanta energia positiva che ho cercato di immagazzinare. Sono già stato sul podio di Monza, ho visto cos’era per i piloti Ferrari. Ogni volta che vieni qui, è un’esperienza incredibile, essere in un circuito storico con tutti i tifosi. L’approccio quest’anno è diverso, l’assetto è diverso, la Ferrari è sempre andata molto bene qui, l’anno scorso con Charles ha vinto e sono curioso di sapere come andrà la vettura”

15:02 Rieccoci collegati!

14:51 A tra poco con la seconda parte della conferenza!

14:44 Opinioni su idee Domenicali su più Sprint

Alonso: “Non è un problema dello sport, se Stefano è necessario cambiare, siamo in buone mani. Anche le partite di calcio sono lunghe, non guardo tutti i 90 minuti con la stessa concentrazione e nessuno dice di accorciarle. Si deve fare la propria gara e il proprio modo per tornare nella posizione giusta, se è troppo breve e hai una brutta qualifica non hai tempo per cambiare nulla. Poter tornare ai box per il rifornimento sarebbe la decisione migliore”

Colapinto: “Apprezzo tanto lo sforzo di Domenicali per far crescere la Formula 1, non voglio commentare troppo. Ci sono tante persone che stanno arrivando, dobbiamo soltanto ringraziare il lavoro fatto”

Antonelli: “I weekend con le Sprint sono divertenti ma penso che le gare più corte non funzionerebbero, già ora con le gare lunghe facciamo una sola sosta con le gomme che abbiamo. Dovrebbero applicare più regole, in una gara più lunga puoi costruire la tua gara. Non posso dare una risposta chiara”

14:43 Alonso: “Monza è cambiata tanto nel corso degli anni, anche nel modo in cui sono cambiate le macchine. Il modo in cui si comporta il carico aerodinamico la rende più sicura. Ora non è più semplice ma la macchina è sotto controllo per tutto il tempo, abbiamo congegni diversi che rendono il circuito sicuro”

14:41 Antonelli: “Devo concentrarmi su me stesso, sia meglio concentrarsi su quello che devo fare, aiutando il team nel modo migliore”

14:40 Alonso: “Bello tornare a una correlazione tra fabbrica e pista più normale, sviluppando la macchina 2026 sapendo che gli strumenti lavorano bene”

14:38 Colapinto: “D’ora in poi ci saranno nove gare che ho già disputato e questo mi aiuterà. E’ una pista che mi è sempre piaciuta, non vedo l’ora di correrci. Mi sento più in controllo, comincio ad avere più fiducia nella vettura, i miei ingegneri mi stanno aiutando ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Questa pista può essere piuttosto difficile per i rettilinei ma se lavoreremo bene, sarà un weekend positivo per noi”

14:34 Antonelli: “Monza è un circuito speciale e sarà un weekend speciale. E’ stato un periodo intendo dall’annuncio di un anno fa e penso che le cose siano andate piuttosto bene. Le macchine si stanno avvicinando ma l’anno scorso, la Mercedes è stata in alto e questa è stata la tendenza. Spero che sia così anche stavolta. Qui c’è meno carico aerodinamico, le prime chicane richiedono frenate forti e poi si arriva ad una curva lenta ma ci sono anche curve veloci, è simile a Montreal. Speriamo di tornare a quei risultati”

14:32 Alonso: “Veniamo a Monza con cautela riguardo le nostre prestazioni, circuito dove conta l’efficienza. Apportato qualche cambiamento nell’assetto e nell’approccio al weekend. La macchina va molto meglio rispetto ad inizio stagione. Ora possiamo lottare per i punti regolarmente, la macchina è molto diversa e migliore nella piattaforma aerodinamica. Più stabile e semplice da guidare”

14:30 Inizia la conferenza!

