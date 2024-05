F1 | GP Monaco: Leclerc magico ma che gara noiosa!

“Ma quando finisce?”, ammettetelo, l’avete detto anche voi guardando il Gran Premio che si è disputato ieri a Monte Carlo. Tralasciando la vittoria emozionante di Charles Leclerc, la prima nella sua Monaco, il circus della Formula 1 è unito nell’ammettere che il Gran Premio è stato noioso. L’incidente avvenuto al primo giro tra Sergio Perez e le Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, ha reso necessaria l’esposizione della bandiera rossa per i tanti detriti in pista, che ha permesso ai piloti di montare pneumatici nuovi e poi di guidare in una processione lenta e immutabile per più di settanta giri.

“Avrei dovuto portare il mio cuscino”, ha dichiarato il campione del mondo, Max Verstappen, nel team radio.

Oscar Piastri, che ha concluso la gara al secondo posto ha ammesso: “È stata la gara più lenta che abbia mai guidato. La Formula 2 deve essere stata più veloce di noi”.

Anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff ha dichiarato di aver fatto una cosa che non faceva da anni:

“Mi sono procurato uno yogurt e un espresso. Non l’ho mai fatto in 12 anni”.

Christian Horner, team principal Red Bull, sostiene le critiche, aggiungendo: “Non è più una gara quando rallenti di tre o quattro secondi perché l’altra macchina non ha alcuna possibilità di superarti”.

Intercettati nel dopo gara, Verstappen e Russell, hanno scherzato su quanto il Gran Premio sia stato soporifero e su cosa si dovrebbe fare per rendere la gara più emozionante:

“Mio Dio, è stato terribile. Quanto è stato noioso?”.

Russell ha risposto: “Devono veramente cambiare qualcosa per le gare qui. Magari dei pit-stop obbligatori”.

Verstappen ha risposto scherzosamente: “O un pisolino obbligatorio. La cosa più difficile della gara è stata che dopo 20 giri dovevo andare in bagno!”.

Fernando Alonso pensa che la situazione sia stata innescata dal regolamento che consente ai piloti di cambiare le gomme durante una bandiera rossa.

“L’unico punto di interesse nel correre a Monaco sono i pitstop e l’abbiamo perso. Se le regole compromettono così tanto la gara su certi circuiti, forse è il caso di riaprire il dibattito. Le monoposto attuali sono anche le peggiori per Monaco: più grandi, più pesanti. Le vetture di F2 hanno ancora un’opzione di sorpasso. Le nostre gomme sono troppo dure per Monaco”.

