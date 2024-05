F1 | Alonso smonta Aston Martin: “Non siamo più da Top 5”

Nella scorsa stagione, Fernando Alonso ha collezionato ben otto podi con il team di Silverstone, al quale ha deciso di dare fiducia, rinnovando il contratto pluriennale. Quest’anno però le cose non stanno andando così bene, Aston Martin è quinta nel campionato costruttori con 44 punti ed è reduce da due gare difficili, Imola e Monaco.

“Ho fatto gli ultimi 50 giri pensando di essere decimo. Quando ho tagliato il traguardo mi hanno detto che ero undicesimo, ho detto ‘Tutto quello stress per niente!’.Ma non importa, mi ha tenuto sveglio”, ha dichiarato Alonso nel post gara di Monte Carlo.

“Queste due gare a Imola e Monaco sono state un grande campanello d’allarme per la squadra. Sono state cruciali per capire i nostri punti deboli, per capire la macchina, per migliorare. Nelle difficoltà si impara sempre di più che quando si vince, quando tutti i problemi sono superati dall’euforia. Stiamo imparando molto per il resto dell’anno, per il 2025, per il 2026”, ha aggiunto.

Lo spagnolo ha ammesso inoltre che, almeno in termini relativi rispetto alla scorsa stagione, l’Aston Martin ha fatto un notevole passo indietro:

“La scorsa stagione a Monaco siamo arrivati secondi, poi anche in Canada abbiamo avuto un buon passo. Quest’anno le sensazioni sono diverse, con qualche dubbio perché non siamo riusciti ad andare forte. Dobbiamo cercare di cambiare questa tendenza ora, ma ci vorranno alcune gare prima di introdurre un miglioramento significativo. Arrivano giorni belli e brutti, e dobbiamo rimanere uniti. Guardando i risultati, non siamo più tra i primi cinque. Ma questa è più una domanda per Mike (Krack, ndr)”, ha concluso Alonso, riferendosi al suo team principal.