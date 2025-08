F1 GP Miami | Ferrari, Hamilton: “Gli altri sono veloci, difficile recuperare nella Sprint Race”

Non è andata molto meglio a Lewis Hamilton, che rispetto a Leclerc paga quasi un decimo, e questo lo costringerà a partire proprio alle spalle del compagno di squadra nella Sprint Race di Miami. Il sette volte campione del mondo ha concluso le qualifiche della mini gara del sabato in settima posizione, a quattro decimi da Kimi Antonelli in pole position con la “sua” Mercedes. Rispetto alle prime gare del campionato, il distacco con il monegasco risulta essere minimo, ma i problemi della SF-25 sono evidenti e difficili da arginare. Ci vuole tempo, ma la vettura è questa, e poter recuperare nel prosieguo del weekend appare più complicato di quanto possa sembrare.

“È stata una sessione migliore del solito – ha detto Lewis. Le prove libere non sono andate male, ma ci manca velocità e dobbiamo lavorare per migliorare. Non penso che nella Sprint riusciremo a recuperare molto, perché le altre macchine sono veloci e questa, per ora, è la nostra posizione. Ho sempre delle idee su come lavorare sulla macchina, ma non so se siano quelle giuste: sicuramente ci sono delle cose da cambiare, visto come si è comportata a livello di assetto”.

