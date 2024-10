F1 | GP Messico 2024: Orari TV e Anteprima

Orari TV GP Messico Archiviata la fantastica vittoria della Ferrari nel Gran Premio del Messico davanti alla Red Bull di Max Verstappen, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso Città del Messico per il Gran Premio che si disputerà questo weekend.

Orari TV Gran Premio del Messico

Si parte venerdì 25 ottobre con le Prove Libere 1 a partire dalle 20:30; più tardi alle 00:00 si ritorna in azione con le Prove Libere 2. Sabato 26 ottobre, alle 19:30 si disputeranno le Prove Libere 3, seguite poi dalle qualifiche alle 23:00. Domenica 27 ottobre alle 21:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Messico. La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207), gli orari della differita su TV8 sono ancora da confermare.

Vi ricordiamo inoltre che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito, F1GrandPrix, con live timing, commento e aggiornamenti in tempo reale.

Circuito

Nome: Autodromo Hermanos Rodriguez

Luogo: Città del Messico, Messico

Costruzione: il circuito venne costruito agli inizi degli anni Sessanta, sull’onda dell’entusiasmo locale per i beniamini di casa, i fratelli Rodriguez. Sfortunatamente il più grande dei due, Ricardo, rimase ucciso in un tragico incidente proprio su questa pista, in una gara non valida per il campionato di Formula 1 nel 1962. Il fratello Pedro, più giovane ma altrettanto talentuoso, corse numerose edizioni del Gp del Messico ma non riuscì mai a cogliere una vittoria. Sfortunatamente anche lui morì nel 1982 in una gara automobilistica in Germania, e da allora il circuito è intitolato a loro. Su questa pista si sono disputate sedici edizioni di un gran premio di Formula 1: dal 1963 al 1970 e dal 1986 al 1992, per poi ritornare in calendario nel 2015. In questa occasione il tracciato ha subito delle sostanziose modifiche, specialmente all’ultima curva, che è stata accorciata per favorire una sezione del circuito interamente all’interno di uno stadio, dove si trova anche il podio. Davvero spettacolare!

Distanza a giro: 4,304 km

Numero di curve: 17, dieci a destra e sette a sinistra

Senso di marcia: orario

Dati tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 50% Consumo di carburante al giro: 1,41 kg/giro Velocità massima: 360 km/h Possibilità di safety car: 100% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 23 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 9 su 18 edizioni in questo tracciato Peggiore posizione di partenza per un vincitore: tredicesimo (Prost 1990)

Particolarità del tracciato: dato che il tracciato si trova a ben 2000 metri slm vi sono problematiche che solo su questa pista si presentano. Il raffreddamento è molto difficoltoso specialmente in una giornata molto limpida, e richiede speciali dispositivi studiati apposta per questo tracciato. Anche la rarefazione dell’aria è un fattore importante di cui tenere conto per l’assetto aerodinamico: infatti qui si vedono ali con incidenza molto più alta, per compensare la bassa densità dell’aria. Sebbene il numero di cambi di marcia al giro sia di appena 47, nei 71 giri previsti i piloti andranno a utilizzare il cambio per circa 5.540 volte: un numero di cambiate tra i più alti dell’intera stagione. La media oraria di questa pista si attesta attorno ai 217 km/h.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 16 Tempo speso in frenata: 27% del giro Energia dissipata in frenata durante il Gp: 244 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il Gp: 67.876 kg Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva uno

Zona DRS: sul rettilineo principale, tra la curva 17 e la curva 1 (con detection point prima della curva 15) e tra la curva 3 e la curva 4 (con detection point nello stesso punto).

Gomme

Questi sono i set di pneumatici scelti da Pirelli per il Gran Premio del Messico: C3, C4 e C5. Il graining è fenomeno abbastanza frequente su questa pista, anche perché i pneumatici sono soggetti ad uno scivolamento maggiore dovuto all’aerodinamica scarica e alle elevate altezze.

RECORD

Giro prova: 1:14.758 – M Verstappen – Red Bull– 2019

Giro gara: 1:17.774 – V Bottas – Mercedes– 2021

Distanza: 1h36:26.552 – M Verstappen – Red Bull Racing – 2017

Vittorie pilota: 2 – J Clark, A Prost, N Mansell, M Verstappen, L Hamilton

Vittorie team: 3 – Lotus, McLaren, Williams, Mercedes

Pole pilota: 4 – J Clark

Pole team: 6 – Lotus

Migliori giri pilota: 3 – J Clark

Migliori giri team: 5 – Ferrari

Podi pilota: 4 – J Brabham, D Hulme, A Senna, N Mansell, R Patrese

Podi team: 11 – Ferrari

Albo d’oro

1963 J Clark – Lotus 1964 D Gurney – Brabham 1965 R Ginther – Honda 1966 J Surtees – Cooper 1967 J Clark – Lotus 1968 G Hill – Lotus 1969 D Hulme – McLaren 1970 J Ickx – Ferrari 1986 G Berger – Benetton 1987 N Mansell – Williams 1988 A Prost – McLaren 1989 A Senna – McLaren 1990 A Prost – Ferrari 1991 R Patrese – Williams 1992 N Mansell – Williams 2015 N Rosberg – Mercedes 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 M Verstappen – Red Bull Racing 2018 M Verstappen – Red Bull Racing 2019 L Hamilton – Mercedes 2021 M Verstappen – Red Bull Racing 2022 M Verstappen – Red Bull Racing 2023 M Verstappen – Red Bull Racing