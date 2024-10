F1 | Addio Ricciardo, Mekies: “Non siamo felici di come abbiamo gestito questa situazione”

Laurent Mekies, team principal della Racing Bulls, torna a parlare dell’addio di Daniel Ricciardo, per cui la squadra – e la stessa Red Bull – è stata sommersa da polemiche.

Il pilota australiano, infatti, ha lasciato il paddock di Singapore senza alcun annuncio formale, anche se era ormai trapelata la notizia che quello sarebbe stato l’ultimo weekend per lui, per lasciare il sedile a Liam Lawson. Diverse le critiche degli utenti e dei tifosi affezionati a Daniel, che avrebbero voluto, invece, salutare in pista il proprio beniamino.

“Non siamo felici di come abbiamo gestito questa situazione, sappiamo che avremmo potuto fare meglio, sopratutto per Daniel, sul lato personale e professionale, ma anche per il team che ha lavorato con lui” ha dichiarato Mekies ad Austin. Nel corso delle settimane sono state diverse le dichiarazioni su questo addio, compreso il fatto che Ricciardo sapesse da tempo che quella sarebbe stata la sua ultima gara.

Mekies: “Ricciardo sapeva, ma abbiamo deciso di non dare l’annuncio”

“Daniel sapeva – conferma Mekies – ne abbiamo discusso prima del weekend. Per diverse ragioni, però, abbiamo deciso insieme di non dare l’annuncio. E da li abbiamo dovuto gestire ciò che è venuto dopo. Col senno di poi avremmo fatto le cose in modo diverso, ma una volta che sei sulla barca devi andare avanti”.

In Texas Ricciardo è stato un grande assente: tra i murales e i cartelloni disposti dagli organizzatori del circuito, il sorriso dell’australiano era ovunque e i tifosi hanno avvertito la sua mancanza. Nonostante il ritiro, Ricciardo resta ancora un grande personaggio di questo sport.

“Credo che, in ogni caso, tutti hanno trovato il modo di esprimere quanto amore c’è in questo sport per Daniel, così come dai tifosi – continua il team principal – non so se annunciarlo avrebbe peggiorato o migliorato le cose, sarebbe stato sicuramente diverso, un addio più tradizionale, ma posso dire che la quantità di affetto ed empatia che abbiamo sentito in quel weekend è stata incredibile e dimostra che Daniel è molto più di un pilota di Formula 1, il suo personaggio va oltre questo sport”.

