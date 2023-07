F1 | GP Gran Bretagna, prove libere 1: Red Bull fa il bello e il cattivo tempo

F1 GP Gran Bretagna risultati prove libere 1 – Dominio totale della Red Bull nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Come ampiamente previsto alla vigilia, grazie alle caratteristiche ad alto carico aerodinamico del circuito di Silverstone, Max Verstappen e Sergio Perez sono riusciti a issarsi nelle prime due posizioni della classifica, confermando un feeling di assoluto livello con la RB19.

La vettura, sia in configurazione gara che sul giro secco, non ha sofferto il consumo mescole ed è sembrata subito a proprio agio con le nuove gomme “rinforzate” portate da Pirelli per questo fine settimana. Una situazione di assoluto vantaggio che la squadra cercherà di confermare anche nel proseguo di questo week-end nel Northemptonshire. Sorprende la terza posizione, visto che Alexander Albon – con gomme soft e probabilmente poco carico di carburante rispetto ai rivali – è riuscito a fermarsi a circa due decimi dal tempo del messicano della Red Bull, seguito a ruota da Fernando Alonso – apparso nettamente più competitivo rispetto all’Austria – e dalla Ferrari di Charles Leclerc, autore di una buona simulazione con gomme soft e medie.

Il consumo, rispetto al Red Bull Ring, sembra leggermente più accentuato, ma nulla che non possa essere risolto con un’ottimizzazione del set-up già a partire dalla sessione di questo pomeriggio. Sesto tempo per Esteban Ocon, a caccia di riscatto dopo il passaggio a vuoto di Spielberg, seguito da Carlos Sainz (veloce soprattutto nel passo gara), Lando Norris e Lance Stroll. Chiude la graduatoria dei primi dieci Oscar Piastri, sceso in pista con la MCL60 2.0 ma costretto a terminare anticipatamente la propria sessione per un problema alla vettura.

Male la Mercedes: Lewis Hamilton non è riuscito a fare meglio del 12° crono, mentre George Russell ha concluso la mattinata in 14° piazza. Entrambe le W14 hanno sofferto di poco feeling con il posteriore, aspetto che dovrà spingere i tecnici a trovare dei correttivi in vista del proseguo di questo fine settimana. Appuntamento alle 17.00 di questo pomeriggio per la seconda e ultima sessione di libere di oggi, la quale offrirà maggiori riscontri in termini di simulazioni gara.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁 It's Max Verstappen on top in the first session at Silverstone #BritishGP #F1 pic.twitter.com/hUCVfu40M9 — Formula 1 (@F1) July 7, 2023