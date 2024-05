Formula 1 | McLaren a Miami con una MCL38 2.0: l’analisi delle nuove soluzioni tecniche [VIDEO]

Formula 1 McLaren GP Miami – Durante la diretta della prima e unica sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le soluzioni tecniche presentate dalla McLaren in Florida, evidenziando come l’attività del team di Woking si sia focalizzata su tutte le aree della monoposto attualmente in mano a Lando Norris (pacchetto completo) e Oscar Piastri (in pista solo con alcune novità).

Un lavoro a 360°, già anticipato nelle scorse settimane dal team principal Andrea Stella, che mira non solo a migliorare le performance “secche” della monoposto, ma anche la gestione dei pneumatici in gara. Appuntamento alle 22.30 di questa sera per la qualifica Shoot-Out che decreterà l’ordine di partenza della mini-gara in programma domani pomeriggio alle ore 16.00.