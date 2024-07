F1 | GP Gran Bretagna, apoteosi Mercedes nelle qualifiche di Silverstone [RISULTATI]

F1 GP Gran Bretagna – Risultato strepitoso della Mercedes nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Al termine di tre manches condizionate anche dalla pioggia, George Russell è riuscito a garantirsi la terza pole position della carriera davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e alla McLaren di Lando Norris, clamorosamente sconfitto dopo i buoni riscontri ottenuti nelle prove ufficiali di ieri.

Russell in pole con una Mercedes in grande spolvero

Il vincitore dell’ultimo round in Austria ha fermato la livella sull’1’25″819, quasi due decimi più rapido dell’altra W15 del sette volte Campione del Mondo, anche se quest’ultimo è pronto a giocare un ruolo da protagonista nella gara che andrà in scena domani a partire dalle ore 15.00. Norris si è fermato a due decimi dal tempo di Russell, mentre in quarta, quinta e sesta posizione hanno trovato posto Max Verstappen – tra l’altro autore di un grosso errore in Q1 alla Copse che poteva mettere fine alla sua qualifica – Oscar Piastri e un super Nico Hulkenberg con una Haas rinvigorita dalle ultime novità tecniche.

Ferrari, che difficoltà a Silverstone

Carlos Sainz, con una Ferrari in grande difficoltà, non è riuscito a fare meglio della settima piazza, mentre a completare la top dieci si sono classificati Lance Stroll, Alexander Albon e Fernando Alonso. Solo 11° l’altra Rossa di Charles Leclerc: mai realmente in grado di giocarsi le posizioni di vertice, il monegasco ha sofferto un feeling non perfetto con la vettura, specialmente con il manto d’asfalto scivoloso delle prime due Q.

Un sabato deludente che ovviamente complicherà e non poco la corsa di domani. Peggio infine è andata a Sergio Perez, 19° e in ghiaia in Q1. Il messicano, durante la fase di transizione tra le gomme intermedie e quelle slick, ha perso la monoposto a Copse ed è rimasto impantanato sulla ghiaia. Un epilogo negativo che complica ancora di più una situazione di totale crisi. Appuntamento alle 15.00 di domani, su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start di questo appuntamento mondiale sul tracciato di Silverstone.