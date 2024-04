F1 | GP Giappone, anche McLaren nel gruppo di vertice [VIDEO]

F1 GP Giappone McLaren – Dopo Red Bull e Ferrari, anche McLaren ha ottenuto tante informazioni positive nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nonostante il tempo perso al pomeriggio a causa della pioggia, aspetto che complicherà e non poco le FP3 di domani mattina, Lando Norris ed Oscar Piastri sono riusciti a trovare fin da subito un buon feeling con la monoposto, ottenendo al mattino dei riscontri cronometrici importanti, soprattutto con le mescole più dure.

Una condizione importante che permetterà alla compagine inglese si giocarsi quasi certamente le posizioni di vertice dello schieramento, sia in qualifica che in gara. Appuntamento alle 4.30 di questa notte per l’ultima sessione di lavoro a Suzuka prima delle qualifiche che stabiliranno lo schieramento di partenza del GP di domenica.





