F1 GP Canada | Ferrari, Hamilton: “Manca ritmo, il graining nel passo gara ci ha condizionati”

Lewis Hamilton è stato di fatto l’unico pilota della Ferrari a girare nelle prove libere del Gran Premio del Canada. Con l’uscita di Leclerc dopo pochi minuti nelle PL1 e il conseguente stop per tutta la giornata causa danno irreparabile al telaio, il sette volte campione del mondo ha svolto il lavoro al completo, ma le prestazioni della SF-25 non convincono del tutto, quantomeno con lui al volante. L’inglese fatica ancora ad adattarsi alle esigenze di una monoposto tutt’altro che impeccabile, pur riconoscendone una guidabilità buona nel complesso. C’è tanto da lavorare, anche sul passo gara, con il graining che sembra dare noie in questo weekend un po’ a tutti.

“La macchina, nel complesso, è stata piacevole da guidare oggi e le sensazioni al volante non sono state negative – ha detto Hamilton. Al momento, però, ci manca ancora un po’ di passo rispetto ai migliori, e durante i long run abbiamo riscontrato del graining che ha complicato la gestione delle gomme. È qualcosa su cui dovremo concentrarci. Il team continuerà a lavorare stanotte per mettere la macchina in una finestra di prestazione più efficace per domani, in vista delle qualifiche e della gara”.

