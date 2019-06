F1 | GP Canada: doppietta Ferrari nelle libere 2

Si è concluso da poco il secondo turno di libere del Gran Premio del Canada. Il più veloce al termine della giornata è stato Charles Leclerc, autore del miglior tempo in 1.12.177. Il monegasco precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Seguono: Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg e Lance Stroll.

Lewis Hamilton è stato costretto ai box, dopo aver impattato contro il muro alla curva 9 con la gomma posteriore destra.

Situazione ribaltata rispetto al primo turno, dove ha dominato la Mercedes. Tuttavia, non possiamo sapere con esattezza il vero potenziale della Ferrari, in quanto Lewis Hamilton è stato assente per gran parte del turno. Da segnalare l’ottima prestazione di Carlos Sainz che porta la McLaren in top 10, così come per le Renault di Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg. Nota di merito anche per la Haas di Kevin Magnussen.

Cronaca – Temperature più calde nella seconda sessione con 25 gradi nell’aria e 49 nell’asfalto. Il primo pilota a scendere in pista è Robert Kubica, con mescola C4. ll polacco è il primo a segnare il tempo con 1.21.712.

Carlos Sainz porta la sua McLaren al comando con 1.16.303. Lo spagnolo si migliora ma è l’idolo di casa, Lance Stroll a mettersi davanti a tutti con 1.14.797, mentre Kevin Magnussen ottiene la quinta posizione.

Fuori Sebastian Vettel per il suo primo giro lanciato, 1.14.036 per il tedesco che passa al comando. Charles Leclerc fa meglio con 1.14.009. Passo in avanti per la McLaren di Lando Norris, sesto. Vettel veloce nel settore centrale e rompe il muro dell’1.13, con 1.13.966, passando al comando.

Buoni progressi a centro griglia con il terzo tempo di Perez e il quarto di Kevin Magnussen.

Arrivano le Mercedes! Lewis Hamilton nel suo primo tentativo, registra 1.12.938, seguito da Valtteri Bottas. Un secondo di vantaggio sulle Ferrari. Leggero miglioramento per le Ferrari che restano comunque a otto decimi dalle Mercedes.

Leclerc sorpassa il compagno di squadra e si mette in terza posizione, a sei decimi da Hamilton.

Problemi per l’inglese che va contro le barriere alla curva 9 con la posteriore destra. L’inglese rientra piano ai box e non ritornerà in pista.

Vettel, Leclerc e Bottas con mescola rossa da qualifica, il tedesco fa suo il miglior tempo in 1.12.251

Il monegasco passa successivamente al comando con 1.12.177.

La McLaren di Carlos Sainz, fa un passo in avanti guadagnando la quarta posizione.

A poco più di 30 minuti dalla fine, Valtteri Bottas inizia la sua simulazione con gomma rossa. Tuttavia, i risultati sperati non sono arrivati in quanto il finlandese ha alzato i tempi con la mescola C5, quindi molto probabilmente non verrà utilizzata in gara.

Vettel e Leclerc lamentano il deterioramento alle gomme posteriori (C5).

Il tedesco rientra ai box a nove minuti dal termine per montare la gomma gialla.

E si arriva alla bandiera a scacchi con i piloti che completano le loro simulazioni gara.

Pos. N. Pilota Team Tempo

1 16 C. Leclerc Ferrari 1’12″177

2 5 S. Vettel Ferrari 1’12″251

3 77 V. Bottas Mercedes 1’12″311

4 55 C. Sainz McLaren 1’12″553

5 20 K. Magnussen Haas 1’12″935

6 44 L. Hamilton Mercedes 1’12″938

7 11 S. Perez Racing Point 1’13″003

8 3 D. Ricciardo Renault 1’13″016

9 27 N. Hulkenberg Renault 1’13″168

10 18 L. Stroll Racing Point 1’13″171

11 4 L. Norris McLaren 1’13″249

12 10 P. Gasly Red Bull 1’13″345

13 33 M. Verstappen Red Bull 1’13″388

14 23 A. Albon Toro Rosso 1’13″436

15 26 D. Kvyat Toro Rosso 1’13″521

16 7 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’13″542

17 8 R. Grosjean Haas 1’13″598

18 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’14″870

19 63 G. Russell Williams 1’15″036

20 88 R. Kubica Williams 1’15″287