F1 | GP Brasile, riecco Verstappen! L’olandese torna in pole dopo tre gare

Max Verstappen torna in pole position e lo fa nelle qualifiche del Gran Premio di San Paolo. L’olandese, che non scattava al palo dall’appuntamento di Losail, che lo ha incoronato campione del mondo per la terza volta in carriera, è risultato il più veloce nelle prove ufficiali di Interlagos stampando la migliore prestazione in 1’10″727. Tempo ottenuto al primo e unico tentativo della Q3, caratterizzata nel finale dalla pioggia che ha impedito ai piloti di rientrare in pista.

L’alfiere della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc che, dopo le due pole stampate tra Austin e Città del Messico, ha ceduto il passo alla RB19 numero 1.

“Non sapevamo quando sarebbe arrivata la pioggia nelle qualifiche, ma sapevamo che sarebbe arrivata – ha dichiarato Verstappen, intervistato al termine delle qualifiche – Un meteo folle. Ne ho discusso proprio con Leclerc, entrambi abbiamo trovato delle situazioni terribili perché il tempo è iniziato a cambiare e abbiamo perso tanto. Ma sono contento, ho fatto il giro quando era necessario”.

Verstappen, completando la propria disamina discutendo sulla gara di domenica, ha aggiunto: “Mi aspetto che saremo vicini come accaduto in qualifica, anche perché ci sarà tanto degrado gomme. sarà importantissima la gestione, lo scorso anno non abbiamo fatto le cose bene ma quest’anno andiamo un pochino meglio”.