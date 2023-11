F1 | GP Brasile, il solito grande Leclerc regala la prima fila alla Ferrari

Quello della Ferrari è un venerdì di Interlagos dal doppio volto. Festante per Charles Leclerc, deludente per Carlos Sainz. Se il monegasco è stato protagonista dell’ennesima grande prestazione in qualifica, dove ha ottenuto il secondo tempo alle spalle del poleman Max Verstappen, lo spagnolo non è andato oltre l’ottavo tempo condizionato da un giro poco pulito in Q3. Leclerc dunque può sorridere e, dopo le due pole stampate tra Austin e Città del Messico, prosegue la striscia di prime file consecutive che si augura possano tramutarsi al più presto in vittoria.

“Per noi i weekend sprint funzionano bene – ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – Oggi ho provato qualcosa che non ho mai sperimentato in carriera: dalla curva 4 non c’era la pioggia , però la macchina era estremamente difficile da guidare. Zero aderenza, pensavo di rientrare e abortire il giro ma poi sono arrivato secondo. È stata una grande sorpresa, è stata una giornata bizzarra per tutti in pista. Sono contento di essere arrivato in prima fila”.

Leclerc, discutendo delle decisioni da prendere in una sessione caratterizzata nel finale dall’arrivo della pioggia, ha poi detto: “È sempre molto difficile, oggi abbiamo fatto la scelta giusta e abbiamo fatto tutto quello che volevamo. Dunque tutto bene. Le sensazioni per la gara? Non saprei, in questi weekend è sempre un grosso punto interrogativo il passo gara. Spero che vada bene e speriamo che non ci sia troppa pioggia domani e domenica”.