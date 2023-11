F1 | GP Brasile, la pioggia condiziona le qualifiche: pole a Verstappen, Leclerc è secondo

Risultati qualifiche GP Brasile – Causa meteo, si sono concluse in anticipo le qualifiche del Gran Premio del Brasile, terzultima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Durante il Q3, le condizioni meteo sono peggiorate con pioggia, vento e poca visibilità che hanno costretto i piloti a tornare ai box. A conquistare la pole position, Max Verstappen. Il pilota della Red ,Bull ha registrato il suo best lap in 1:10.727, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc. Terza e quarta posizione per le Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Settima posizione per la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l’altra Ferrari di Carlos Sainz e Sergio Perez, rallentato dalla bandiera gialla esposta per il fuori pista di Oscar Piastri che chiude la TOP 10 dei tempi.

Gli appuntamenti per domani: alle 15:00 la Sprint Shootout, le qualifiche della Sprint Race che scatterà alle 18:00.

QUALIFYING CLASSIFICATION Confirmation that Verstappen takes pole 💪 A good day for Aston Martin too – Stroll finishes P3, Alonso P4 👏#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/sSDytpNkgF — Formula 1 (@F1) November 3, 2023