F1 | GP Brasile, Perez paga la partenza nella Sprint Race di Interlagos

Sergio Perez conclude la Sprint Race di Interlagos al terzo posto. La gara del messicano della Red Bull non è stata certamente lineare, condizionata al via da una partenza molto difficile dove ha perso alcune posizioni. Checo però non si è scomposto e ha sopravanzato le due Mercedes, intensa la battaglia con George Russell fatta di sorpassi e controsorpassi, recuperando la posizione con cui si era qualificato. Ma da quel momento, avendo messo vari secondi tra sé e la W14 63, la sua corsa era di fatto terminata non riuscendo a recuperare il duo di testa composto dalla RB19 gemella di Max Verstappen e dalla McLaren di Lando Norris.

“Non è stata una gara semplice, perché la mia partenza è stata pessima ed ho perso varie posizioni rispetto a Russell e Hamilton – ha dichiarato Perez al termine della Sprint Race – Dopodiché ho dovuto battagliare e ho dovuto usare parecchio le gomme. Alla fine l’ho pagato negli ultimi giri. Nel complesso è stata una buona giornata, abbiamo fatto dei buoni punti. Con una buona partenza saremmo potuto essere molto più avanti”.

Perez ha poi aggiunto: “Non ho potuto gestire, perché ho dovuto spingere e sappiamo che questo circuito è molto sensibile da quel punto di vista. Ho dovuto spingere tanto e ci è costato qualcosa. La lotta per il secondo posto nel Mondiale con Hamilton? È importante, ma ora la cosa più importante è proseguire su questo slancio. Speriamo domani, con la gara principale, di consolidare con un risultato positivo”.