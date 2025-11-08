Formula 1Ferrari

F1 GP Brasile | Ferrari, Vasseur: “Bastano pochi centesimi per essere in pole o fuori in Q1”

"Grande vittoria nel WEC, porta energia positiva anche a noi. Ci sosteniamo a vicenda", ha detto il francese

di Peppe Marino8 Novembre, 2025
La Ferrari ha conquistato la seconda fila nel Gran Premio del Brasile. La Scuderia di Maranello, così come accaduto a Austin, dopo la Sprint ha avuto una reazione d’orgoglio grazie al terzo posto conquistato da Charles Leclerc. Il monegasco, mai a podio a Interlagos, prova a sfatare questo tabù e scatterà alle spalle di Norris e Antonelli, con Piastri al suo fianco. Non è andata invece bene a Hamilton, tredicesimo e già fuori in Q2. Dopo una buona partenza nella mini gara di oggi, il sette volte campione del mondo non è riuscito a dare continuità su un tracciato che lo ha visto protagonista più volte tra McLaren e Mercedes.

“La griglia è sempre più compatta: parliamo di pochi decimi tra il primo e il sedicesimo – ha detto Fred Vasseur, team principal della Ferrari. Basta un piccolo errore o un giro di lancio non perfetto per ritrovarsi fuori già in Q1 o Q2, come accaduto ad Austin, dove però siamo riusciti a recuperare bene dopo la Sprint. Il lavoro svolto rispetto a ieri è stato molto migliore. In queste condizioni bisogna essere impeccabili in ogni dettaglio per fare la differenza, e non si tratta solo di decimi, ma di centesimi. Ci aspettavamo la pioggia per la Sprint, che poi non è arrivata, quindi in qualifica abbiamo optato per un carico aerodinamico più basso”.

La Ferrari vince il titolo nel mondiale Endurance, Vasseur si complimenta con la squadra: “È bello vedere la Ferrari vincere nel WEC. Siamo un’unica grande squadra e il successo in Bahrain è motivo di orgoglio per tutta l’azienda. È un segnale incoraggiante per lo spirito del gruppo: ci spinge a sostenerci a vicenda e porta un’energia positiva anche qui, ne abbiamo davvero bisogno”.

