F1 | GP Brasile, Ferrari al top nelle prime libere

GP Brasile – Carlos Sainz ha concluso al comando il primo turno di prove libere del Gran Premio del Brasile. Il pilota della Ferrari, ha registrato il suo miglior tempo in 1:11.732, precedendo il compagno di squadra, Charles Leclerc, distaccato di un decimo. In terza posizione, troviamo la Mercedes di George Russell, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg.

Quinto tempo per Alex Albon su Williams, davanti all’Aston Martin di Lance Stroll e all’Alpine di Pierre Gasly.

Ottavo tempo per Guanyu Zhou su Alfa Romeo, a precedere la Williams di Logan Sargeant e la Haas di Kevin Magnussen.

A sorpresa non troviamo le Red Bull nella TOP 10, così come Lewis Hamilton ma, essendo questo l’unico turno di libere a disposizione, molti team hanno preferito concentrarsi sulla messa a punto piuttosto che sul giro secco.

Appuntamento alle 19:00 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile.

FP1 CLASSIFICATION

A mixed-up grid in the first (and only) practice session 👀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/k2JykXaZuX

— Formula 1 (@F1) November 3, 2023