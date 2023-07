DIRETTA F1 | GP Belgio 2023: Live Sprint Shootout [LIVE TIMING E FOTO]

Buongiorno amici di Motorionline, siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa, dove alle 12:00 andrà in scena la Sprint Shootout che stabilirà la griglia di partenza della Sprint Race, in programma oggi pomeriggio alle 16:30. Ieri Max Verstappen ha conquistato la pole position ma a causa della penalità di cinque posizioni in griglia, comminata per la sostituzione del cambio, dalla prima casella del Gran Premio che scatterà domani alle 15:00, partirà Charles Leclerc.

DIRETTA SPRINT SHOOTOUT A PARTIRE DALLE 12:00