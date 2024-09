F1 | GP Azerbaijan 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa GP Baku Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Baku per la diretta della conferenza stampa del Gran Premio dell’Azerbaijan. Oggi dalle 12:40, sentiremo le dichiarazioni di: Fernando Alonso, Oliver Bearman (che sostituirà Kevin Magnussen, squalificato questo GP per aver raggiunto il numero massimo di punti di penalità), Franco Colapinto, Guanyu Zhou, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly.

Sicuramente, l’argomento principale della Conferenza Stampa F1, sarà l’arrivo di Adrian Newey in Aston Martin.

Aspettando la conferenza stampa vi invitiamo a leggere i punti di vista di Giuseppe Marino e Antonino Rendina sull’affaire Newey-Aston Martin

DIRETTA CONFERENZA STAMPA F1 BAKU DALLE 12:40

13:15 La conferenza termina qui. Grazie per averci seguito!

13:11 Alonso su team order McLaren:

“No comment, onestamente”

13:09 Pierre Gasly: “L’ultima gara è stata difficile e deludente, sapevamo che Monza non era adatta al nostro pacchetto. Inoltre l’anno scorso abbiamo fatto fatica anche a Baku quindi arriviamo qui realisti ma è una gara in cui tutto può accadere, poi ritrovarti in una buona situazione in qualsiasi momento”

13:08 Daniel Ricciardo: “Non vedo l’ora di tornare a lavorare qui, è una gara dove può succedere di tutto. Portiamo degli aggiornamenti e cercheremo di farli funzionare da domani in modo da poter essere in una buona posizione”

13:06 Alonso su questo GP “Ogni gara è diversa e spero che Baku rientri nei weekend positivi per noi, speriamo di riuscire ad ottimare la vettura”

13:03 Alonso su Newey: “Settimana positiva per il team con questo annuncio, è una grande aggiunta. Probabilmente, Aston Martin è il team del futuro, stiamo aprendo nuove strutture in fabbrica e al campus. Stiamo costruendo la galleria del vento, abbiamo Honda, Aramco e ora Adrian. Io gli ho mandato dei messaggi, cosa che avranno fatto tutti quelli che volevano lavorare con lui. A Monaco abbiamo trascorso qualche tempo insieme ma è stato Lawrence con la sua visione a convincerlo. Il suo arrivo non avrà un influsso nel 2025, il team sarà concentrato sul 2026. Inizierà a lavorare in fabbrica verso aprile, non avrebbe senso lavorare sulla vettura 2025”

13:02 Rieccoci collegati!

12:52 A più tardi con la seconda parte dell’intervista!

12:47 Colapinto su importanza pilota argentino in F1

“Erano 23 anni che un pilota argentino non era in F1, l’Argentina ama la Formula 1. Quando ero piccolo avrei adorato che ci fosse un pilota argentino da tifare e adesso è bello essere in quella situazione. Ora è bellissimo rappresentare il mio Paese”

12:45 Colapinto: “Lavorare al simulatore mi ha aiutato tanto. Adesso ci sono più informazioni su cui lavorare, questa pista ha dei punti simili a Monza per via del basso carico e dei rettilinei. La macchina ha molta potenza ed è difficile sfruttare le scie. Alex mi potrà aiutare con la sua esperienza, è difficile capire su dove lavorare”

12:44 Bearman su sostituzione Magnussen

“La mia preparazione era orientata sul prossimo anno anche se è da un po’ che Kevin rischiava la penalità. Se avessi potuto scegliere non avrei voluto una gara che si scontrasse con la Formula 2 ma è una bella opportunità per far vedere quanto sono migliorato”

12:41 Guanyu Zhou: “Ogni weekend cerchiamo di estrarre il massimo possibile. Qui avremo un assetto diverso, vedremo i passi da fare. E’ una situazione difficile perché al momento non abbiamo il passo per lottare nella TOP 10, dobbiamo sfruttare ogni sessione. Baku e Singapore saranno indicative ma è difficile avere aspettative alte. Per noi in passato Baku non è stata una pista positiva ma speriamo che quanto fatto finora ci possa dare una prestazione migliore”

12:37 Franco Colapinto: “Per me è un momento speciale, debuttare a Monza è stato bellissimo nonostante avessi poco tempo per la preparazione. Adesso invece, arrivo a Baku più preparato. Se ho fatto bene in Italia è merito del team, è come una famiglia. A Monza ho imparato tanto, ci sono dei punti interrogativi sui quali dovremo lavorare. Da parte mia, c’è il massimo impegno e guardo avanti. A Baku non ho mai corso ma il mio approccio sarà come per Monza, passo dopo passo”

12:35 Oliver Bearman: “Spero di divertirmi, sarà una bella esperienza anche se non arrivo a questo GP nel modo in cui volevo, ma sono pronto e mi sono allenato tantissimo anche perché il prossimo anno sarò in F1. Baku è un circuito difficile, lo scorso anno in F2 ho preso confidenza con la pista. Ora cercherò di prepararmi alla perfezione, sessione dopo sessione”

12:30 Inizia la conferenza!

5/5 - (1 vote)