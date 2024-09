F1 | Aston Martin, Newey: “Alonso leggenda di questo sport, non vedo l’ora di lavorare con lui”

Fernando Alonso avrà finalmente la possibilità di lavorare a stretto contatto con Adrian Newey prima di appendere il casco al chiodo. Lo spagnolo dunque, dopo aver lottato nel periodo in cui era pilota Ferrari contro le Red Bull del Genio, e in precedenza nel periodo in cui da alfiere Renault battagliava contro la McLaren, potrà guidare una monoposto progettata dall’ingegnere inglese che dalla prossima stagione vestirà il verde Aston Martin.

Al tempo stesso anche Newey, che ha avuto la possibilità di avere lavorare a stretto contatto con molti campioni che hanno fatto la storia della Formula 1, potrà contare sul talento di Alonso per valorizzare le Aston Martin dei prossimi anni. Newey, che non ha mai nascosto il desiderio di lavorare con il due volte iridato spagnolo, ha ricordato come i due avrebbero già potuto lavorare insieme in Red Bull ma alla fine la trattativa per portarlo a Milton Keynes non ebbe esito positivo.

“Con Fernando abbiamo combattuto l’uno contro l’altro per così tanti anni: a volte è stato una specie di acerrimo rivale”, ha dichiarato Newey chiacchierando con i media durante la presentazione ufficiale nella sede Aston Martin.

Newey, continuando a parlare di Alonso, ha aggiunto: “E siamo andati molto vicini a farlo arrivare in Red Bull nel 2008 per la stagione 2009. Ma sfortunatamente non è successo, ed è un vero peccato, e quindi abbiamo continuato a lottare l’uno contro l’altro. È una leggenda di questo sport, non vedo l’ora di lavorare con lui”.