DIRETTA F1 | GP Australia 2024: Live Prove Libere 2 [LIVE TIMING E FOTO]

Diretta Prove Libere 2 GP Australia – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per la diretta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia. Nelle FP1, Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo, precedendo Max Verstappen e George Russell. Presente Carlos Sainz che ieri ha ricevuto l’ok dai medici dopo l’operazione di appendicite e che ha valutato le sue condizioni nelle prime libere. La prima sessione che ha visto ben nove piloti racchiusi in due decimi, è stata interrotta con bandiera rossa a causa dell’incidente di Alexander Albon (fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota Williams). I piloti hanno lamentato mancanza di grip in pista a causa della presenza di sporco.

Ma ora è tempo di tornare in azione!

SEGUI QUI LA DIRETTA DELLE FP2 IN AUSTRALIA