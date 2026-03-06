F1 | GP Australia, Piastri precede Antonelli nelle FP2 [RISULTATI]

Risultati F1 – Oscar Piastri è stato il più veloce al termine del secondo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1. Il pilota di casa ha piazzato la sua McLaren davanti a tutti, registrando il miglior tempo in 1:19.729. Se nel primo turno Mercedes non si è mostrata, in questa sessione il team di Brackley ha iniziato a scoprire le carte. Toto Wolff ha dichiarato che si è trattato di una scelta conservativa al fine di preservare l’affidabilità. Seconda posizione dunque per Kimi Antonelli a precedere il compagno di squadra, George Russell.

Ferrari conferma le buone sensazioni delle prime ore del mattino con Lewis Hamilton in quarta posizione e Charles Leclerc quinto, davanti alla Red Bull di Max Verstappen.

Il Campione del Mondo, Lando Norris ha concluso settimo dopo aver perso gran parte delle Libere 1 per problema al cambio. Il pilota della McLaren ha preceduto il rookie Arvid Lindblad con la Racing Bulls e la Red Bull di Isack Hadjar. La Haas di Esteban Ocon ha chiuso la Top 10.

Dopo una prima sessione da dimenticare, Aston Martin è scesa in pista con entrambi i piloti che hanno completato complessivamente 31 giri.

La Formula 1 torna in pista domani con le FP3 alle 02:30 mentre le Qualifiche si disputeranno alle 06:00. Ricordiamo che la gara, sarà domani mattina alle 05:00. Gara che, secondo le indicazioni di Mario Isola (Pirelli) sarà di una sola sosta.

Gran Premio d’Australia 2026: piloti, strategie e gomme sotto la lente

Il Gran Premio d’Australia festeggia i 40 anni di storia e si corre per la 29ª volta a Melbourne, che dal 1996 ha sostituito Adelaide. Il pilota più vincente resta Michael Schumacher con quattro successi; tra gli altri, Lando Norris ha trionfato nel 2025. Tra i costruttori, McLaren guida la classifica con 12 vittorie, appena davanti alla Ferrari.La stagione si apre con monoposto completamente rivoluzionate in aerodinamica e power unit. I test invernali hanno dato indicazioni, ma il vero potenziale emergerà solo nel fine settimana australiano.

Per il GP dell’Albert Park, Pirelli ha confermato il tris più morbido della sua gamma (C3, C4 e C5), come nei due anni precedenti. Il tracciato cittadino di 5,278 km, sviluppato attorno a un lago, combina rettilinei veloci e curve tecniche a bassa e media velocità, richiedendo alle squadre un attento bilanciamento tra usura e prestazione delle gomme. Le strategie di gara dipenderanno dall’utilizzo ottimale delle mescole morbide, dai carichi delle vetture e dalla difficoltà dei sorpassi, con la nuova overtake mode pronta a facilitare alcune manovre.

Il meteo rimane una variabile chiave: all’inizio dell’autunno australiano, sbalzi di temperatura e piogge intermittenti potrebbero influenzare il weekend, come avvenuto nel 2025 con la vittoria di Norris su gomme Intermedie.

GP Australia: il circuito di Melbourne nel dettaglio

Dal suo debutto nel 1996, il Melbourne Grand Prix Circuit rappresenta una delle sfide più tecniche del mondiale. Sviluppato attorno all’omonimo lago cittadino, il tracciato dell’Albert Park è un semi-cittadino ad alta velocità media che, dopo il profondo restyling del 2022, ha abbandonato la sua natura “stop-and-go” per diventare una pista estremamente fluida e rapida.

Il layout attuale esalta l’efficienza della nuova generazione di monoposto 2026: l’eliminazione della vecchia chicane alle curve 9-10 permette di percorrere un lunghissimo tratto full-gas dove i piloti gestiscono l’aerodinamica attiva (passando dalla configurazione Z-Mode per il carico alla X-Mode per il basso drag) e sfruttano il sistema di Manual Override per tentare il sorpasso nei punti chiave, come la staccata della curva 11.

I numeri chiave del GP d’Australia:

Lunghezza: 5.278 km

Giri previsti: 58

Distanza totale: 306.124 km

Record in gara: 1:19.813 (Charles Leclerc, Ferrari, 2024)

Record assoluto: 1:15.096 (Lando Norris, McLaren, 2025)

Vittorie Piloti: Michael Schumacher (4), Sebastian Vettel (3), Jenson Button (3).

Vittorie Costruttori: McLaren (12), Ferrari (11), Williams (5), Mercedes (4).

L’Albert Park rimane un banco di prova spietato per l’affidabilità delle nuove Power Unit 2026. Con muretti vicinissimi e zone di fuga ridotte, la precisione di guida è fondamentale: una minima sbavatura può innescare l’ingresso della Safety Car, storicamente una costante della domenica australiana (probabilità superiore al 60%).