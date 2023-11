F1 | GP Abu Dhabi 2023: anteprima e orari TV

GP Abu Dhabi – Siamo giunti all’atto finale della stagione 2023 del Mondiale di Formula 1 che ha visto nuovamente trionfare per la terza volta consecutiva Max Verstappen, autore di una stagione praticamente perfetta con 18 vittorie. Resta ancora aperta la lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori (vinto da Red Bull) con Mercedes e Ferrari divise da soli quattro punti.

Orari GP Abu Dhabi: si inizia venerdì 24 novembre con il primo turno di prove libere alle 10:30, a cui seguirà poi la seconda sessione alle 14:00. Sabato 25 novembre alle 11:30 si disputeranno le terze e ultime libere, seguite poi dalle qualifiche alle 15:00. Domenica 26 alle 14:00 si spengono i semafori per l’ultima gara della stagione (orari su TV8 da confermare).

Vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico anche sul nostro sito F1GrandPrix, con live e aggiornamenti in tempo reale.

Curiosità sul circuito:

Circuito

Nome: Yas Marina Circuit

Luogo: Isola di Yas, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Costruzione: il tracciato venne realizzato nel 2009, per ospitare nello stesso anno la prima edizione del GP di Formula 1. Costruito dalla stessa azienda che ha realizzato il Ferrari World e tutti i parchi tematici della zona, il circuito è posto sull’isola di Yas, tra hotel extralusso e campi da golf, e si trova a circa 30 minuti di macchina dalla metropoli di Abu Dhabi. Tutte le tribune del tracciato sono dotate di copertura per proteggere gli spettatori dal sole cocente. La pista è un mix molto particolare di lunghi rettilinei e parti guidate, quasi cittadine. Particolare l’uscita dai box con il tunnel per rientrare in pista, idea di Hermann Tilke, progettista del layout del tracciato. Nel 2009 è stato il primo circuito a ospitare una gara al calar del sole, con una illuminazione della pista a giorno, accesa progressivamente durante la gara.

Distanza a giro: 5,554 km

Numero di curve: 21, dodici a sinistra e nove a destra

Senso di marcia: antiorario

Dati tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 50% del giro Consumo di carburante al giro: 1,36 kg/giro Velocità massima: 335 km/h Possibilità di safety car: 37% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 23 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 4 su 9 edizioni in questo tracciato Peggiore posizione di partenza per un vincitore: quarto

Particolarità del tracciato: i due lunghi rettilinei che caratterizzano questa pista premiano molto le power unit più efficienti; l’uso dell’ala mobile può garantire un vantaggio di oltre 15 km/h quando aperta, dato l’assetto ad alto carico che di solito i piloti utilizzano su questo tracciato. I cambi di marcia a ogni giro sono circa 75, e nell’arco di tutta la gara diventano circa 4.125. La media oraria su questa pista è indicativamente 193 km/h.

Freni:

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 13 Tempo speso in frenata: 22% Energia dissipata in frenata durante il Gp: 120 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il Gp: 68.860 kg Frenata più impegnativa: la quinta staccata alla curva 8

Zona DRS: sul rettilineo tra la curva 7 e la curva 8 con detection point prima della curva 7; sul rettilineo tra la curva 10 e la curva 11, con detection point dopo la curva 9.

Gomme:

Pirelli ha scelto il set più morbido di mescole, vale a dire: C3, C4, C5. Sono stati apportati dei cambiamenti alla pista per aumentare i sorpassi. Per questo motivo, aumenteranno velocità e carichi in alcune curve ma l’asfalto restando liscio apporterà un livello medio di stress sugli pneumatici per quanto concerne usura e degrado.

RECORD

Giro prova: 1:22.109 – M Verstappen – Red Bull – 2021

Giro gara: 1:26.103 – M Verstappen – Red Bull – 2021

Distanza: 1h30’17″345 – M Verstappen – Red Bull – 2021

Vittorie pilota: 5 – L Hamilton

Vittorie team: 6 – Mercedes

Pole pilota: 5 – L Hamilton

Pole team: 6 – Mercedes

Migliori giri pilota: 4 – S Vettel

Migliori giri team: 5 – Red Bull

Podi pilota: 10 – L Hamilton

Podi team: 13 – Mercedes

Albo d’oro

2009 S Vettel – Red Bull Renault 2010 S Vettel – Red Bull Renault 2011 L Hamilton – McLaren Mercedes 2012 K Raikkonen – Lotus Renault 2013 S Vettel – Red Bull Renault 2014 L Hamilton – Mercedes 2015 N Rosberg – Mercedes 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 V Bottas – Mercedes 2018 L Hamilton – Mercedes 2019 L Hamilton – Mercedes 2020 M Verstappen – Red Bull Honda 2021 M Verstappen – Red Bull Honda