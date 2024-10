Sebastian Vettel omaggia Ayrton Senna con un progetto eco-artistico in Brasile

Vettel Senna GP Brasile – Questo weekend, Sebastian Vettel sarà presente in Brasile per rendere omaggio alla memoria di Ayrton Senna, il leggendario pilota brasiliano che ha ispirato generazioni di appassionati di Formula 1. Il tedesco, quattro volte campione del mondo e ammiratore del tre volte iridato verde-oro, ha annunciato un progetto speciale dedicato a “mantenere viva l’eredità di Ayrton”, sottolineando ancora una volta la sua profonda stima per il campione scomparso.

Vettel ha collaborato con un artista di strada brasiliano per creare una struttura realizzata interamente con materiali di scarto, fondendo arte e consapevolezza ambientale. La scultura mira a sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità, unendo un messaggio ecologico all’impatto iconico dell’ex McLaren nella storia della Formula 1 e nel cuore dei tifosi.

Ulteriori dettagli saranno svelati domani, ma l’iniziativa ha già generato grande entusiasmo tra i fan, che attendono con trepidazione di vedere Vettel rendere omaggio a Senna in un contesto così significativo. Con questo tributo, l’ex Ferrari e Aston Martin celebra la memoria di Senna, onorando la sua passione e il suo spirito, e allo stesso tempo richiama l’attenzione su una causa importante, dimostrando come lo sport possa ispirare un cambiamento positivo.