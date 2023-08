F1 | Andretti: la Ferrari ha bisogno del ritorno di Montezemolo

Per Mario Andretti ci vorrebbe il ritorno di Luca Cordero di Montezemolo per ristabilire ordine in casa Ferrari. L’ex pilota americano, che ha guidato la Rossa nel biennio 1971-72 e nel 1982, campione del mondo 1978 con la Lotus, ritiene che riportando al timone di Maranello l’ex numero uno del Cavallino ci possa essere la speranza di un futuro migliore evitando così quelle lotte interne che hanno caratterizzato il recente passato.

Andretti inoltre, discutendo dell’attuale momento in cui versa la squadra, ritiene che Charles Leclerc e Carlos Sainz siano pronti a vincere ma sono chiaramente condizionati dalla mancanza di competitività della monoposto.

“La Ferrari deve far tornare Montezemolo, questa è la mia opinione – ha dichiarato Andretti, intervistato da PlanetF1 – È frustrante quello che sta accadendo in Ferrari, anche strategicamente sembra che non prendano le migliori decisioni. Questo mostra frustrazione, sembra anche che i piloti non abbiamo voce in capitolo su quello che accade”.

Andretti, completando la propria analisi, ha detto: “Sono deluso dalla gestione della squadra. Non sono i piloti, non stanno dando ai piloti una situazione che possa portarli a vincere. Vedremo alla prossima gara, ma al momento la situazione è questa. I due piloti sono in grado di vincere”.