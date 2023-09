F1 | FIA e Liberty Media al lavoro per migliorare la visibilità in caso di pioggia

F1 Domenicali GP pioggia – In una chiacchierata concessa alle colonne di Autosport, Stefano Domenicali ha confermato le discussioni tra FIA, squadre e Liberty Media sul tema legato alla visibilità in caso di gare bagnate, precisando come tutte le parti in causa stiano lavorando per trovare delle contromisure che, almeno sulla carta, diminuiscano la probabilità di un’interruzione provocata proprio da questa problematica.

Sul tavolo del gruppo di lavoro ci sarebbero diverse opzioni, tra cui un para-spruzzi posizionato dietro le ruote posteriori e delle modifiche al diffusore per ridurre al minimo il fenomeno dello “spray”. Soluzioni più o meno interessanti, oltre che fattibili, che potrebbero essere già testate negli appuntamenti conclusivi di questa stagione 2023.

“La Formula 1 è e rimarrà un campionato a ruote scoperte, ma ci sono delle discussioni in corso”, ha affermato Stefano Domenicali. “Valuteremo dei parafanghi, ovvero dei sistemi che possono limitare il fenomeno dello spray, ma anche la possibilità di intervenire con delle modifiche sul diffusore. E’ un tema importante, soprattutto per il pubblico. Dobbiamo limitare la possibilità che un GP, in caso di pioggia, venga interrotto”.