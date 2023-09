Formula 1 | Sainz critico sull’aerodinamica delle vetture 2023

Formula 1 Ferrari Sainz – Lo sviluppo portato avanti dalle squadre tra la scorsa stagione e quella attuale ha peggiorato il comportamento delle vetture durante la guida in scia. Secondo Carlos Sainz, i benefici dettati dal nuovo regolamento emersi lo scorso anno sono parzialmente scomparsi, aspetto che ha peggiorato lo spettacolo in pista e ridotto di una buona percentuale le battaglie in pista. Una condizione che FIA, squadre e Liberty Media dovranno analizzare con particolare attenzione non solo per il 2026, ma anche per il prossimo futuro.

“Queste vetture stanno cominciando a peggiorare in gara”, ha rivelato lo spagnolo della Ferrari. “Il beneficio aerodinamico che abbiamo apprezzato lo scorso anno sta già svanendo e pian piano, gara dopo gara, stiamo tornando ad una situazione simile a quella già vista nel 2020 e nel 2021. L’anno scorso abbiamo compiuto un passo in avanti importante in termini di spettacolo, rendendo questo sport più avvicinante, ma oggi la situazione è cambiata e potrebbe proseguire su questa strada anche nel 2024 e nel 2025”.