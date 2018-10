F1 | Ferrari, Vettel: “Complimenti ad Hamilton per il titolo, ma per il sottoscritto è un momento orribile”

Il Gran Premio del Messico, diciannovesima prova stagionale del Mondiale 2018 di Formula Uno, ha incoronato Lewis Hamilton campione del mondo per la quinta volta in carriera. Un traguardo prestigioso per l’inglese della Mercedes che raggiunge così un mito dell’automobilismo come Juan Manuel Fangio.

Ad Hamilton sono giunti anche i complimenti di Sebastian Vettel che, al termine della gara di Città del Messico, ha dichiarato: “Lewis ha guidato in maniera magnifica tutto l’anno ed è stato il migliore di noi due. Gli ho detto di godersi questo momento. Il quinto titolo è qualcosa di incredibile, gli ho chiesto di continuare a spingere il prossimo anno e di essere nuovamente al top per sfidarlo”.

“Al termine di ogni stagione ci può essere solo un vincere e lui ha meritato di vincere quest’anno – ha sottolineato Vettel ai microfoni di Sky Sports UK -. Dobbiamo trarre degli insegnamenti positivi da queste lezioni, siamo un gruppo di talento e abbiamo un enorme potenziale. Continueremo a dare il massimo e cercheremo di battere la Mercedes nel campionato costruttori”.

Riflettendo sulla stagione in corso, caratterizzata da vari errori che ne hanno segnato il cammino iridato, Vettel con gran rammarico ha ammesso: “È un momento orribile per me, ho vissuto per tre volte questa delusione nella mia vita in quanto ti rendi conto che non puoi più vincere il campionato e non sei felice. Abbiamo avuto le nostre possibilità ma non siamo stati abbastanza bravi a sfruttarle”.