Formula 2 | Gabriele Minì debutterà a Baku con il team Prema

Giornata importante per l’Italia dei motori: Gabriele Minì, vice campione del mondo di Formula 3 debutterà in Formula 2 nel prossimo weekend di Baku, e lo farà sempre con il team Prema. Questa promozione è dovuta principalmente alla convocazione di Oliver Bearman in Haas al posto di Kevin Magnussen, squalificato per la prossima gara per aver raggiunto il limite di punti di penalizzazione sulla patente a seguito del duello avuto con Gasly a Monza. Il palermitano dunque, smaltita un po’ la delusione per aver perso il titolo contro il connazionale Fornaroli in Brianza, potrà ricaricare il suo entusiasmo con la prima gara della sua vita nella categoria cadetta. Sarà compagno di squadra di Andrea Kimi Antonelli, fresco di annuncio in Mercedes per l’anno prossimo. L’Italia dei motori sta iniziando a fare davvero la voce grossa, e speriamo che sia solo un antipasto per la carriera del siciliano, così da vederlo in Formula 2 come pilota titolare nella prossima stagione.

5/5 - (2 votes)