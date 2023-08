F1 | Ferrari, segnali di miglioramento nelle ultime gare

Con il Gran Premio del Belgio, disputato lo scorso weekend sul tracciato di Spa, si è conclusa la prima parte della stagione 2023 di Formula 1. Un “primo tempo” che non ha certamente sorriso alla Ferrari, con la scuderia del Cavallino che ha palesato numerose difficoltà che si sono riscontrate nella pochezza di risultati in pista.

Analizzando il campionato finora disputato, il CEO della Ferrari Benedetto Vigna ha sottolineato come la competitività mostrata dalla macchina sia al di sotto degli obiettivi prefissati questo inverno. Al tempo stesso però Vigna ha ammesso come gli ultimi appuntamenti abbiamo forniti risposte positive sulla strada che porta al ritorno nelle posizioni nobili di classifica.

“Abbiamo iniziato il campionato di Formula 1 con un livello di competitività inferiore alle nostre aspettative – ha dichiarato Vigna, citato dall’Ansa, durante la conference call sui conti del secondo semestre In alcune gare recenti, come il GP di Spa, abbiamo visto dei segnali di miglioramento e vogliamo continuare a migliorare. Lavoriamo giorno e notte per essere più competitivi”.