Formula 1 | Aston Martin, Stoffel Vandoorne completa la due giorni di test Pirelli a Spa

Stoffel Vandoorne si è messo ieri al volante dell’Aston Martin AMR23 a Spa-Francorchamps concludendo la due giorni di test Pirelli. Il belga è tornato su una vettura di Formula 1 per la prima volta dal 2020, completando 53 giri su asfalto bagnato sul circuito di casa, dividendo queste sessioni di prova con Lance Stroll. Il canadese ha effettuato 71 tornate, sempre in condizioni di pioggia, quasi il doppio della distanza di gara di domenica scorsa. Di seguito le parole dell’ex McLaren.

“E’ stato fantastico tornare su una vettura di Formula 1 – ha detto Vandoorne. E’ passato un po’ di tempo dall’ultima volta, e per me è un esordio in Aston Martin. Farlo a Spa è ovviamente molto speciale nonostante la pioggia. Abbiamo utilizzato le gomme da bagnato al mattino e poi le intermedie nel pomeriggio. La macchina è stata piacevole da guidare anche in queste condizioni, mi sono goduto ogni giro”.