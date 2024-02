F1 | Ferrari, Sainz sulla SF-24: “Vettura molto diversa dalla 2023”

Carlos Sainz ha riservato, in attesa di scendere in pista la prossima settimana in Bahrain dove si svolgeranno i test pre-campionato, antipasto della stagione che partirà ad inizio marzo sempre a Sakhir, parole positive sulla nuova Ferrari SF-24 alla quale sono stati tolti i veli nella giornata di martedì 13 febbraio.

Lo spagnolo, che si appresta a disputare la sua quarta e ultima stagione in rosso prima di cedere il sedile a Lewis Hamilton a partire dal 2025, si è soffermato a parlare dell’ultima nata a Maranello sottolineando come ci sia un netto taglio rispetto al recente passato.

Lo stesso alfiere della Ferrari ha inoltre ammesso come, oltre a nuove soluzioni apportate sulla SF-24 dal comparto tecnico del Cavallino, la vettura riprenda elementi mostrati dalla concorrenza.

Nella scorsa stagione Sainz ha regalato alla Ferrari la vittoria nel Gran Premio di Singapore. Successo che ha permesso allo spagnolo e alla Rossa di interrompere la striscia consecutiva di successi Red Bull, con la scuderia di Milton Keynes che ha chiuso il campionato con 21 successi in 22 appuntamenti. Vittoria, quella colta a Marina Bay dal 55, che ha consentito a Frederic Vasseur di festeggiare il suo primo trionfo in Formula 1 da team principal.

“Mi sembra una vettura molto bella, molto diversa dalla 2023, ci sono cambiamenti abbastanza grandi che spero vadano nella giusta direzione – ha dichiarato Sainz ai microfoni di Dazn Spagna – Sembra che ci sia una tendenza per tutte le vetture a diventare simili, vedendo chi lo fa meglio e chi diventa più veloce”.

Sainz, proseguendo con la propria analisi, ha poi aggiunto: “Ci sono elementi in questa macchina che provengono sempre dalla Ferrari, ma anche dalla Mercedes, dall’Aston Martin, dalla Red Bull. Penso che tra tutti i team prendiamo ciò che ci piace da ognuno. Gli ingegneri della Ferrari hanno innovato. Ci sono cose sulla macchina che non si vedono, sono puramente idee della Ferrari che sono sicuro ci daranno più prestazione”.