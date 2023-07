F1 | Ferrari, Sainz: “Inizio di stagione più duro rispetto alle aspettative”

Il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna ha interrotto l’ottimo mini ciclo che aveva aperto la Ferrari con le ottime prestazioni ottenute nelle precedenti apparizioni in pista in Canada e Austria. Sul tracciato di Silverstone la SF-23 ha sofferto la mancanza di ritmo che non ha permesso a Charles Leclerc e Carlos Sainz di lottare per posizioni importanti, dovendosi accontentare di piazzamenti a margine della zona punti.

Sainz, discutendo sulle gare che finora hanno caratterizzato la prima parte di stagione, ha sottolineato come in Ferrari non si aspettassero un inizio così difficile. Al tempo stesso l’alfiere del Cavallino ha affermato come la squadra debba continuare a progredire per poter tornare a battagliare con le vetture di vertice.

“I miei sentimenti sono un po’ contrastanti – ha dichiarato Sainz, citato da SoyMotor, durante un evento organizzato da Estrella Galicia – È stato un inizio di stagione più duro di quanto l’intera squadra si aspettasse, ma è vero che abbiamo iniziato a migliorare molto e ogni volta arrivano risultati migliori. Ora dobbiamo assicurarci di continuare a migliorare e di può tornare a lottare per podi e vittorie”.