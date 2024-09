F1 | Ferrari, Sainz: “Il terzo posto è un buon risultato, per domani è tutto in gioco”

Terzo tempo per Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio d’Azerbaijan. Lo spagnolo non è riuscito a conservare quella che sarebbe potuto essere una prima fila tutta Ferrari, a causa dell’ultimo e decisivo giro della terza manche dove non è riuscito a migliorare la precedente prestazione al contrario della McLaren di Oscar Piastri che è riuscita a beffare la SF-24 numero 55.

Nessun dramma per Sainz che ha rimandato la sfida alla gara di domani, dove potrà contare su un ottimo ritmo e dove la Ferrari avrà la ghiotta chance di recuperare altri punti importanti dopo Monza nei confronti della Red Bull e della McLaren. La sfida nel Mondiale costruttori è più che mai accesa.

“Penso che abbiamo avuto una giornata solida con entrambe le vetture, ci siamo messi in un’ottima posizione per domani – ha dichiarato Sainz, intervistato al termine delle qualifiche – Non mi sono mai trovato a mio agio su questa pista, è una di quelle dove fatico per cui il terzo posto è un buon risultato per domani. Anche perché il mio passo gara sembra forte, per domani è tutto in gioco”.

Lo spagnolo ha poi aggiunto: “La pista ha subito una forte evoluzione, abbiamo avuto più grip verso la fine. Prima del Q3 ho trovato qualcosina che mi ha dato fiducia, probabilmente non è stata la costruzione migliore possibile prima del giro ma sono riuscito a raggiungere la Top 3 che è una posizione discreta per domani”.

L’alfiere del Cavallino, completando il proprio discorso, ha detto: “Se c’era la possibilità di ottenere la prima fila tutta Ferrari? Sì, ma a Baku non sono riuscito a mostrare la mia migliore versione. Però penso che domani possiamo farlo”.