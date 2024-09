F1 | Leclerc maestro a Baku: sua la Pole Position, Norris parte indietro

Quarta pole position consecutiva in Azerbaijan per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, sul circuito di Baku ha ottenuto la 26esima Pole Position in carriera, registrando il miglior tempo in 1:41.365. Il monegasco, precede la McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari del compagno di squadra, Carlos Sainz.

Quarto tempo per Sergio Perez che ha ottenuto qui la sua ultima vittoria lo scorso anno, seguito dalla Mercedes di George Russell e dall’altra Red Bull di Max Verstappen. Lewis Hamilton ha chiuso settimo, lamentando la mancanza di temperatura sugli pneumatici.

Fernando Alonso su Aston Martin è ottavo, a precedere un bravissimo Franco Colapinto alla sua seconda gara in Formula 1 e Alex Albon che potrebbe incappare in una penalità dal momento che il team si è dimenticato di togliere l’air box dalla sua monoposto. Il pilota ha dovuto quindi fermarsi, togliere il pezzo e darlo ad un commissario. Probabilmente sarà investigato per unsafe release.

Disfatta per Lando Norris. Il pilota della McLaren, dovrà rimontare dalla 15esima dopo aver abortito il suo giro a causa della bandiera esposta sul finale per un problema all’Alpine di Esteban Ocon.