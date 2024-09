F1 | McLaren, Piastri: “Pista che premia rischio e impegno. Sono molto contento del mio Q3”

Oscar Piastri è stato il salvatore del sabato McLaren nelle qualifiche di Baku. L’alfiere di Woking è stato l’unico a portare fino in fondo la MCL38, a causa della clamorosa eliminazione nel Q1 di Lando Norris che ha escluso uno dei protagonisti – nonché l’antagonista principale di Max Verstappen nella lotta al titolo – nella decisiva battaglia per la pole.

E dunque domani in gara l’australiano dovrà vedersela con le due Ferrari che scatteranno in prima e terza posizione rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Una situazione non certo agevole per la McLaren, arrivata in Azerbaijan in piena lotta nel Mondiale costruttori dove attualmente paga otto punti di ritardo nei confronti di una Red Bull apparsa in difficoltà anche sulla pista azera.

“Mi sono avvicinato molto al muro e nell’ultimo giro sono andato troppo vicino, ho cercato di sfruttare al massimo la vettura – ha dichiarato Piastri al termine delle qualifiche – Questa è una pista che premia il rischio e l’impegno. Avevo molto meno da perdere nell’ultimo tentativo del Q3, per cui ha cercato di sfruttare nel migliore dei modi la macchina. Mi sono sentito sempre bene, ma non sono riuscito a sfruttare bene la prima parte delle qualifiche. Sono molto contento del mio Q3”.

L’australiano, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Da questa posizione di partenza possiamo lottare per la vittoria, ma su questa pista seguire chi è davanti è difficilissimo. Spero di avere aria pulita davanti, pista sgombra, sarebbe buono. Servirebbe per fare la nostra gara, per il nostro passo, ma neanche la Ferrari non è lenta”.