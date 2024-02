F1 | Ferrari SF-24, Leclerc: sensazioni migliori rispetto alla monoposto 2023

Charles Leclerc ha esternato sensazioni positive dopo i primi giri percorsi sulla nuova Ferrari SF-24 sul tracciato di Fiorano, rispetto a quanto accaduto lo scorso anno con la SF-23. Il monegasco, nonostante abbia fornito ottimi feedback, resta cauto in vista dell’inizio del Mondiale 2024 di Formula 1 che scatterà a inizio marzo in Bahrain. Ma prima della gara inaugurale della stagione ci saranno i test, in programma la prossima settimana sempre a Sakhir, dove l’ultima nata a Maranello potrà fornire i primi seri riscontri.

“Ricordo che dopo il primo giro dell’anno scorso, o se non era il primo giro, erano i primi tre o quattro giri, non ero molto soddisfatto del comportamento della macchina – ha dichiarato Leclerc, citato da RaceFans – La macchina era molto, molto difficile da guidare. Quest’anno l’auto sembra più migliore”.

Il monegasco, continuando con il proprio discorso, ha aggiunto: “Voglio insistere sul fatto che questo non significa nulla sulla competitività della vettura. Perché se gli altri team hanno fatto passi avanti maggiori in termini di miglioramento del tempo sul giro, allora la macchina può essere più facile da guidare ma se non è abbastanza veloce non lo sarà neanche in pista.

Leclerc ha poi concluso aggiungendo: “A livello di competitività è molto difficile. In termini di feeling reale fin dai primi giri, direi che quest’anno ho avuto un feeling migliore rispetto all’anno scorso”.