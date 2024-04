F1 | Ferrari, Suzuka promuove le potenzialità del pacchetto SF-24 [VIDEO]

F1 Ferrari GP Giappone – Tramite Paddock Live, Carlo Vanzini ha tracciato un bilancio del fine settimana della Ferrari a Suzuka, teatro dell’ultimo Gran Premio del Giappone di Formula 1, evidenziando come la Rossa abbia finalmente trovato una quadra per quello che riguarda la gestione del passo gara. In una domenica estremamente impegnativa sulle mescole, Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono rivelati la seconda forza in campo alle spalle delle Red Bull, rivelandosi veloci non solo sulle medie, ma anche sulle gomme più dure.

Un punto a favore che ha confermato i passi in avanti compiuti durante l’inverno. Da migliorare la qualifica al sabato, soprattutto con Leclerc, e il picco di prestazione della vettura in generale, ancora alle spalle delle RB20 di Max Verstappen e Sergio Perez. Sainz, ricordiamo, ha chiuso la gara in Giappone al terzo posto, mostrando spesso un ritmo al livello dei migliori, mentre Leclerc è riuscito a risalire dall’ottava alla quarta posizione, sfruttando anche una strategia ad una sola solamente impensabile qualche mese fa con la SF-23.

Appuntamento tra due settimane a Shanghai per il gran ritorno del Gran Premio di Cina, appuntamento che ospiterà il primo fine settimana Sprint della stagione.