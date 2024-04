F1 | Zhou, applausi da vincitore al termine del GP di Cina [VIDEO]

F1 Zhou GP Cina – Accoglienza da eroe per Guanyu Zhou al termine dell’ultimo Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante la 14° posizione sotto la bandiera a scacchi, il cinese – la cui piazzola per il parco chiuso è stata spostata nel rettilineo principale e non in corsia box – è stato accolto da applausi scroscianti al termine della corsa, a conferma di quanto i cinesi abbiano apprezzato la presenta di un proprio portacolori all’interno dello schieramento di partenza. Un momento emozionante, soprattutto per il portacolori della Sauber, che ha suggellato al meglio fine settimana che ha vissuto come protagonista alla pari di Max Verstappen, Lewis Hamilton e degli altri top driver in griglia.