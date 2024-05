F1 | Ferrari, Leclerc: “Un sogno correre e vincere su questa pista”

Il Principe viene incoronato sulla pista di casa. Dopo le delusioni patite nelle precedenti edizioni del Gran Premio di Monaco, una delle quali lo avevano proprio visto strappare la pole position alla concorrenza, Charles Leclerc è riuscito finalmente ad eliminare zero sulle strade della sua Montecarlo. L’alfiere della Ferrari ha dunque conquistato la sua prima vittoria nel 2024, consolidando il secondo posto nel Mondiale piloti e accorciando il gap dal leader Max Verstappen protagonista di un weekend difficile che lo ha visto non andare oltre il sesto posto.

“Non ho parole per spiegare questo momento – ha dichiarato Leclerc al termine della gara – È stata una gara molto difficile, il fatto che per due volte sia partito in pole position senza riuscire a vincere rende questa vittoria ancora più bella per certi versi. Significa tanto per me, è una gara che mi ha fatto sognare di diventare un pilota di Formula 1: è stata una gara difficile a livello emotivo, perché a 15 giri dalla fine speri che non accada nulla. Perché le emozioni mi stavano già prendendo e devo dire che pensavo più al mio papà piuttosto che alla guida. Lui ha dato tutto perché io fossi qui, ed era un nostro sogno che io corressi su questa pista e che vincessi”.

Leclerc, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “È veramente dura, inizialmente avevamo parecchio margine però sapevamo di dover fare 78 giri sulle stesse gomme ed era molto difficile. Però abbiamo fatto una grande gestione delle gomme, e c’è stata una parte di gara dove ho dovuto tenere a bada il gap da Russell e poi negli ultimi 10-15 giri ho potuto spingere maggiormente. La macchina è stata fantastica, devo ringraziare il team per aver fatto un lavoro eccezionale negli ultimi mesi dandomi l’opportunità di poter vincere questa gara”.

Da parte del monegasco non è mancato un pensiero a tutti coloro che lo hanno spinto e sostenuto nella gara di casa: “Alla gente qui presente va un enorme ringraziamento. Già il giro durante la drivers parade è stato speciale perché ho visto tanti fan, tanta gente che conosco sulle terrazze ed è stato molto speciale. Ho ricevuto un enorme sostegno e ringrazio tutti”.