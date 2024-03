F1 | Un anno di Vasseur in Ferrari: “Ho una migliore comprensione della squadra”

Dal Bahrain… al Bahrain. La gara che scatterà quest’oggi a Sahkir segna un anno di Frederic Vasseur come team principal della Ferrari. Una stagione nella quale il manager francese, chiamato da Maranello a succedere a Mattia Binotto nella conduzione della Gestione Sportiva, ha affinato il proprio personale rapporto con tutta la squadra in vista delle sfide future.

Il 2023 è stato un anno difficile per il Cavallino che ha dovuto fare i conti con una monoposto molto complicata. Le fragilità tecniche della SF-23 hanno avuto inevitabilmente ripercussioni sulla classifica, con la Rossa che non è riuscita nel decisivo rush finale del campionato ad avere la meglio nei confronti della Mercedes. Nonostante abbia fallito il sorpasso sulla Stella, la Ferrari è stata l’unica scuderia ad interrompere la lunga striscia di vittorie consecutive della Red Bull, grazie al successo colto da Carlos Sainz a Singapore.

“Siamo in una posizione decisamente migliore in termini di equilibrio, feeling dei piloti e altro – ha dichiarato Vasseur nella press conference dei team in Bahrain – Questo è un punto di partenza molto migliore per sviluppare la vettura in questa stagione, per sapere dove dobbiamo lavorare e sviluppare la vettura: è una bella sensazione”.

Vasseur poi, discutendo sulle differenze del suo ruolo rispetto allo scorso anno che ne ha segnato il debutto in rosso, ha detto: “Sicuramente ho una migliore comprensione della squadra, delle persone che mi circondano, avendo sviluppato il rapporto per tutta la stagione. Penso che, nel corso dell’anno scorso, abbiamo fatto qualche miglioramento ma era anche il momento di capire da parte del sottoscritto. Ogni squadra è diversa nell’approccio, nella cultura, nel sistema e così via, quindi è stato un lavoro duro per me nei primi 12 mesi anche se non sono sicuro di aver capito tutto. Ho ancora margini di miglioramento. È una bella sensazione che almeno l’anno scorso la stagione sia migliorata, oggi iniziamo meglio”.

A precisa domanda sulla migliore lezione imparata lo scorso anno ha risposto: “Abbiamo continuato a calmare tutti nella squadra ed è stato il mio compito principale l’anno scorso. Cercare in modo eccessivo, non avere aspettative eccessive o inferiori dopo uno scarso risultato. Dobbiamo mantenere la calma in ogni singola circostanza. Questo concetto è ancor più veritiero in una squadra latina. Dobbiamo mantenere lo stesso approccio in ogni circostanza. Avremo sicuramente degli alti e bassi durante la stagione, come ogni singola stagione. E dobbiamo mantenere lo stesso approccio, la stessa attenzione e non reagire in modo eccessivo in modo positivo o negativo”.