F1 | Ferrari, Leclerc non usa giri di parole: “Sainz sta facendo un lavoro migliore”

F1 Ferrari Leclerc – Nella conferenza stampa d’apertura del prossimo GP di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Charles Leclerc ha parlato del dualismo interno con Carlos Sainz, precisando come lo spagnolo, al momento, stia riuscendo a fare un lavoro migliorare, soprattutto in qualifica.

Una condizione che l’ha aiutato a svettare nelle ultime gare e che sta spingendo il monegasco ad ottimizzare il feeling con la SF-24, soprattutto nella preparazione delle gomme nell’outlap. Fino ad oggi, infatti, Leclerc non è riuscito a mettere le mescole nella giusta finestra di utilizzo, aspetto che l’ha penalizzato nel grip e nell’ottimizzazione del pacchetto sul giro secco. Una problematica che ha affrontato al simulatore nei giorni scorsi e che spera di risolvere già nel prossimo round in programma allo Shanghai International Circuit.

Leclerc e l’analisi della sfida con Sainz

“La situazione penso sia semplice e può essere spiegata col fatto che Carlos, al momento, sta facendo un lavoro migliore del mio. Per la gara in Bahrain è difficile fare un paragone, visto che ho avuto un problema che non mi ha permesso di massimizzare il risultati in gara, ma negli ultimi fine settimana lui è stato più forte. Sta a me adesso lavorare, soprattutto in qualifica che di solito è un mio punto di forza, per azzerare il gap”.

I problemi nell’outlap

Leclerc, successivamente, ha spiegato le difficoltà che sta affrontando soprattutto nell’outlap, precisando come la problematica sia stata analizzata nelle ultime giornate di attività al simulatore: “In questi primi appuntamenti della stagione non sono riuscito a mettere insieme il giro secco. La linea tra azzeccare l’outlap e sbagliarlo è abbastanza sottile e per ora ho più fatica rispetto a Carlos. Lui sta guidando ad un livello molto alto e credo che questo sia un bene per la squadra. È ottimo anche per me. Nelle ultime sessioni al simulatore ho cercato di approfondire questo aspetto e in vista della Cina mi sento abbastanza fiducioso. Non sono preoccupato, ma adesso ovviamente è arrivato il momento di dimostrare tutto ciò in pista. Già a partire falle qualifiche di domani”.