F1 | Ferrari, la carica di Vasseur: “Monza, Baku e Singapore saranno buone piste per noi”

La Ferrari ha concluso la prima metà di stagione conquistando il podio, arrivato però grazie alla squalifica inflitta al vincitore del Gran Premio di Belgio George Russell, arrivato a Spa con Charles Leclerc. Nonostante abbia contenuto i danni nelle trasferte sulle Ardenne la Ferrari, per bocca del team principal Frederic Vasseur, è pronta ad affrontare con il coltello tra i denti la seconda parte di campionato che inizierà con una sequenza di piste che a detta dello stesso manager francese possono sposarsi bene con la monoposto del Cavallino.

“Di sicuro stiamo spingendo come matti per portare qualcosa e lo faremo il prima possibile – ha dichiarato Vasseur chiacchierando con i media dopo la gara di Spa, citato da Formula1.com – Penso che abbiamo anche una buona sequenza di piste per noi con Monza, Baku, Singapore. Penso che queste siano buone piste per le caratteristiche della vettura”.

Il team principal della Ferrari ha poi aggiunto: “Penso che la cosa più importante sia fare punti ed era l’obiettivo a Spa, non perdere punti su McLaren e Red Bull, e ci siamo riusciti. Sarà lo stesso obiettivo a Zandvoort perché sono convinto che le prossime tre o quattro gare dopo queste due andranno molto meglio per noi. Oggi (domenica scorsa, ndr) credo sia un ottimo esempio per tutti, perché la Mercedes ha avuto davvero difficoltà venerdì, ma ha risolto i problemi. Quando diciamo che ha avuto difficoltà, non parlando di sprofondare a fine gruppo, ma che mancano due decimi”.

Il francese, completando il proprio pensiero, ha detto: “Non appena aggiusti qualcosa o fai un piccolo passo, puoi recuperare da P7 o P8 a P1, P2. Stiamo insistendo sul fatto che dobbiamo prestare attenzione a ogni singolo dettaglio”.