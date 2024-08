Formula 1 | Mekies promuove la prima parte di stagione della Racing Bulls

Formula 1 Mekies Racing Bulls – Tramite le colonne del sito ufficiale della Racing Bulls, Laurent Mekies ha promosso a pieni voti il lavoro svolto dalla Racing Bulls in questa prima parte di stagione, sottolineando come la squadra sia riuscita a mostrare una crescita rilevante tra le stagioni 2023 e 2024.

Rispetto ai nove punti ottenuti lo scorso campionato prima della pausa estiva di agosto, oggi la compagine faentina è riuscita ad andare in vacanza con all’attivo 34 lunghezze, mostrandosi particolarmente competitiva grazie alle ultime novità introdotte sulla monoposto. Una condizione importante che il manager francese spera di confermare, se non addirittura migliorare, nel rush conclusivo di quest’annata.

Mekies e la prima parte della stagione Racing Bulls

“Fin dal primo giorno, ci siamo proposti di competere come contendenti credibili nella fascia medio-alta. Abbiamo avuto un inizio di stagione molto solido, costruendo costantemente le nostre prestazioni e conquistando punti in 10 delle 14 gare, lottando tenacemente per il sesto posto nel campionato costruttori contro avversari molto forti. Una semplice statistica può illustrare il nostro progresso: a questo punto l’anno scorso avevamo accumulato solo nove punti, mentre oggi siamo a 34. Ora è tempo di una meritata pausa prima di tornare con rinnovata determinazione per affrontare le restanti dieci gare, distribuite su quattro continenti e innumerevoli fusi orari.”